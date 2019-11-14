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香港羽賽3局惜敗 王子維16強止步

最新更新：2019/11/14 15:59

（中央社記者黃巧雯台北14日電）「羽球王子」王子維今天在香港羽球公開賽16強賽先盛後衰，大戰3局、79分鐘，以21比18、12比21、14比21遭中國名將諶龍逆轉，無緣8強。

2019香港公開賽屬於BWF世界羽球巡迴賽超級500系列，今年在紅磡體育館舉行，世界排名第26的王子維昨天首輪擊敗印度選手韋瑪（Sameer Verma），擺脫連3站一輪遊命運，今天與排名第4的中國名將諶龍交手，過去雙方5度碰頭，王子維以2勝3敗暫居下風。

雙方開局展開激烈廝殺，12度戰成平手，王子維在關鍵時刻一鼓作氣、連搶3分，以21比18先馳得點。

次局前段戰局依舊膠著，王子維帶著11比10領先進入技術暫停後，遇到亂流，諶龍趁機拉出9比0攻勢逆轉，並以21比12扳平戰局。

王子維決勝局一度以4比8落後，雖然一度扳平比數，但未能再下一城，又讓諶龍拉開比分，最終王子維以14比21吞敗。

另外，男雙李哲輝與楊博軒、女雙許雅晴與胡綾芳與台灣羽球一哥周天成今天稍後也將輪番上陣，其中周天成將與印度選手卡夏普（Parupalli Kashyap）爭搶8強門票。（編輯：葉俐緯）1081114

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