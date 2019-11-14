東奧女籃預選賽 中華隊不敵澳洲晉級希望渺茫[影]

馬來西亞舉辦東京奧運女籃亞洲預選賽，中華女籃14日首戰以51比84不敵澳洲隊，由於同組日本為東奧主辦國，因分組取前兩名打東奧，意味著中華隊晉級進軍東奧的希望渺茫。中央社記者郭朝河吉隆坡攝 108年11月14日

（中央社記者郭朝河吉隆坡14日專電）馬來西亞舉辦東京奧運女籃亞洲預選賽，中華女籃今天首戰以51比84不敵澳洲隊，由於同組日本為東奧主辦國，因分組取前兩名打東奧，意味著中華隊晉級進軍東奧的希望渺茫。

由於澳洲隊球員身材高大，導致中華隊一開賽就落居下風，在澳洲隊連拿6分後，才破蛋追趕。由於澳洲隊球風甚好，投中率高，強勢以48比22結束上半場。下半場中華隊發奮直追，並在結束前連進幾球，無奈最終仍以33分之差落敗。

今年亞洲盃前8隊伍獲得東奧亞洲預選賽資格。預選賽8隊分兩組，分組戰績最佳的前2名將可進軍東奧，中華隊身處的B組中，同組的東道主日本已確保有一席參賽資格，等於預選賽中B組只剩最後一張東奧門票。

由於中華隊今天必須擊敗澳洲隊才有機會出線，隨著今天落敗後，這也意味著中華隊進軍明年東奧希望渺茫。

影片來源：FIBA YouTube頻道

雖然如此，總教練華格納（Kenyon Wagner）賽後接受中央社記者訪問時表示，所有球員都盡力而為，讓他深感安慰。由於澳洲球員身材高大且技術好，加上投球命中率高，所以對於落敗心服口服，不過他認為中華球員防守得很好，也在這場比賽學習到很多知識。

他補充，今天各球員都打得不錯，各司其職。接下來對戰的日本隊是個強隊，印度也在進步，所以會鼓勵球員放鬆去打。

助理教練錢薇娟表示，距離上次亞洲盃對戰澳洲隊，這次表現好很多。由於澳洲是世界級的球隊，加上高度占優勢，因此如何對抗身高差距是中華隊要快速改善的弱點。

她評估今天的攻擊節奏掌控算不錯，其中第四節打到18比12，證明球員可以拉近與澳洲球員的距離，重點在於如何把一節好的比賽維持整場優勢，就是接下來的考驗。

她表示，今天的球員中蔡佩真、王維琳與林育庭表現不錯，年輕小將如朱育勤與林蝶出場時間雖不多，但初次在大場面的表現也算不俗。

她補充，由於日本已經占去一個名額，因此今天對戰澳洲隊輸了之後，接下來兩場球將會當作很好的練習讓球員磨練。

蔡佩真表示，澳洲隊有美國女子職籃WNBA球員，對比上次迎戰亞洲盃的時候，這次陣容更強大，所以就打得比較吃力。

她認為，由於自己防守的是有澳洲最強中鋒206公分坎貝奇（Liz Cambage），守得很吃力，所以自認表現不及格。拿下9分的她認為今天雖然在外線有出手，但投3中零，自己的表現應該還可以更好。

接下來兩戰，蔡佩真表示，日本球員除了渡嘉敷來夢的身材比較高之外，其他球員則速度快，防守會更注意。而與印度曾對戰過，比較可以應付，盡全力打就好。

另一方面，駐馬來西亞經濟文化辦事處副代表尹新垣、教育組長張佳琳及秘書白博文，馬來西亞台灣商會聯合總會秘書長林凱民等人都前來捧場，為中華隊加油。（編輯：陳永昌）1081114