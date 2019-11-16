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台北國際滑輪溜冰公開賽 陳彥成摘金

最新更新：2019/11/16 23:03

（中央社記者黃巧雯台北16日電）滑輪溜冰好手陳彥成昨天在TAKINO台北國際滑輪溜冰公開賽敗給柯福軒，但今天在男子組1萬公尺計分淘汰賽項目，以15分奪金，柯福軒與古長晉則各排第2、3名。

昨天的男子組1萬公尺淘汰賽，來自屏東的柯福軒爆冷扳倒今年世界錦標賽金牌得主陳彥成，搶下金牌，陳彥成今天捲土重來，在沒有隊友掩護、孤軍奮戰情況下，突破重圍摘金，報了一箭之仇。

2019 TAKINO台北國際滑輪溜冰公開賽今天繼續在大佳河濱公園迎風溜冰場進行第2天賽事，上午男子成年組1000公尺爭先賽決賽，有「溜冰王子」之稱的高茂傑率先壓過終點，以1分25秒248拿下金牌。

高茂傑賽後表示，自己這兩年狀況不是很好，自從2017年世大運後就沒有好成績，去年沒辦法代表國家參加雅加達亞運，也讓他感到很遺憾，希望能夠調整好狀況，參加明年國際賽。

下午進行的女子1萬公尺計分淘汰賽項目，現役世界紀錄保持人的楊合貞緊咬強敵劉懿萱，在劉懿萱掩護下、並運用戰術，讓妹妹劉馨茹得以殺出重圍、取得領先，最後拿下金牌。

楊合貞昨天在2019台北國際滑輪溜冰公開賽女子1萬公尺淘汰賽摘金，但今天在女子成年組1000公尺爭先賽與1萬公尺計分淘汰賽項目，分別只拿下第3、4名成績，因對成績不滿意，也讓她賽後忍不住大哭。（編輯：葉俐緯）1081116

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