卡達籌辦世足賽 包租遊輪當海上旅館

（中央社記者何宏儒安卡拉19日專電）卡達將包租兩艘遊輪，為2022年國際足總世界盃賽事提供球迷住宿。這將是這項全球足壇盛事首度在中東地區舉辦。

卡達的交付與遺產最高委員會（Supreme Committee for Delivery and Legacy）發布聲明，昨天與地中海郵輪公司（MSC Cruises）簽署協議，靠泊杜哈港（Doha Port）的兩艘遊輪地中海歐羅巴號（MSC Europa）和地中海詩歌號（MSC Poesia）屆時共將提供4000個內艙，在賽會期間作為海上旅館。

交付與遺產最高委員會負責籌辦長達一個月的2022年國際足球總會世界盃足球賽（FIFA World Cup）。

聲明表示，卡達志在為2022年11月21日開幕、12月18日閉幕的賽會提供解決方案，替球迷租用遊輪向來是卡達提供住宿的策略之一。

交付與遺產最高委員會秘書長塔瓦迪（Hassan Al Thawadi）在聲明中說：「我們欣見與地中海郵輪公司合作，為2022年的球迷實現這個獨一無二的住宿選項。我們確信，全球球迷會對可下榻遊輪感到興奮，飽覽西灣（West Bay）的絕佳景觀，還可快速抵達所有體育場和球迷區。」

聲明說，主辦單位將安排接駁巴士，往返遊輪和當地交通設施，包括今年稍早已部分營運的卡達第一條捷運線。

除了上述海上旅館，2022年世界盃期間的住宿選項還包括一般旅館、公寓和球迷村（fan villages）。交付與遺產最高委員會2016年9月曾在聲明中表示，已開始興建試驗性的球迷村，可容納多達2000人的阿拉伯帳篷將是2022年世界盃的住宿新選項。

半島電視台（Al Jazeera）引述籌委會表示，2022年世界盃準備工作已完成75%以上，包括杜哈的哈里發國際體育場（Khalifa International Stadium）和南部城巿沃克拉（Al Wakrah）的賈諾布體育場（Al Janoub Stadium）。配備先進露天空調技術的另外6座體育場也在興建中。

卡達自2017年6月以來遭到沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、埃及和巴林外交封鎖。儘管如此，2022年卡達世界盃足球賽執行長卡哈特（Nasser al-Khater）之前承諾，不會禁止這4國球迷到場觀賽。不過這些國家禁止國民前往卡達。

另外，2022年世足賽期間，卡達承諾將會讓球迷買得到酒。卡哈特9月底告訴記者：「卡達是保守國度、檢點的國度，飲酒不屬於我們文化的一部分，但好客是。」他說：「為了世界盃，我們會確保來到本地的球迷想喝就可買到（酒）。因此除了傳統場所以外，球迷將可在指定地點買到酒。」（編輯：郭中翰）1081119