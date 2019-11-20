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光州南韓羽球大師賽 王子維直落二闖關

最新更新：2019/11/20 12:09

（中央社記者龍柏安台北20日電）台灣「羽球王子」王子維，今天在2019光州南韓羽球大師賽男單首輪，以21比14、21比13、直落二，輕取丹麥24歲好手史溫森（Victor Svendsen），輕鬆晉級。

總獎金20萬美元（約新台幣614萬元）的光州南韓羽球大師賽，屬世界巡迴賽300系列，比賽在光州女子大學體育館進行，也是除了12月中登場的年終總決賽之外，本季倒數第2站。

世界排名26的王子維，近況不算太好，他在前4場世界巡迴賽中，僅有前一站的香港公開賽打進第2輪，其他都在首輪出局。

不過王子維今年在南韓羽球公開賽，一路過關斬將殺進4強，最後歷經3局苦戰才輸給自家一哥周天成，這次他再登上南韓土地，盼能複製南韓公開賽的好表現一路挺進。

王子維在男單首輪對手，是世界排名54的丹麥球員史溫森，兩人今年曾在加拿大羽球公開賽交鋒，當時王子維就以直落二輕取對手晉級。

今天比賽開局雙方在開賽僅短暫打平，在4比4之後王子維連拿4分站上領先，對手在中段追到只差1分，接下來王子維爆氣打出一波8比0攻勢，不僅拉開領先差距，也提前奠定勝基，首局先以21比14拿下。

次局王子維攻勢不衰，開賽在4比3微幅領先時，他火力全開拉出13比3強攻，一口氣甩開對手，最後以21比13輕鬆拿下勝利，總計兩局僅用37分鐘，就以直落二淘汰對手。（編輯：張芷瑄）1081120

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