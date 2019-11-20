大專棒球聯賽藍愷青後援5局好投 國體大勝東大

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽，國立體大20日與台東大學交手，國立體大投手藍愷青（圖）後援5局好投，率隊以6比4拿勝。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年11月20日

（中央社記者謝靜雯台北20日電）108學年度大專棒球聯賽公開一級預賽，國立體大今天與台東大學交手，國立體大投手藍愷青後援5局好投，率隊以6比4拿勝；南華大學打線發揮，全場敲15安，以12比5擊敗中信學院。

國立體大今天與台東大學交手，國立體大由莊陳仲敖先發，莊陳仲敖總計投4局被敲5支安打，投出4次三振，失掉4分責失分，藍愷青5局接手後援，總計投5局僅被敲出2支安打，投出2次三振、無失分，有效壓制對手打線，是球隊搶勝關鍵之一。

今天兩隊4局打完4比4戰成平手，國立體大5局追分，靠著單局接連4支安打，攻下2分，順利拿下勝利。

國立體大總教練陳炫琦表示，莊陳仲敖手傷痊癒後，時常出現投球不穩的狀況，還好今天後援投手藍愷青有穩住，扮演稱職後援投手角色。

中信金融管理學院昨天拿下隊史大專聯賽公開一級首勝，今天與南華大學交手沒能延續氣勢，南華大學打線爆發，全場敲出15支安打，包括陳鼎傑的全壘打，終場以12比5拿勝。（編輯：張雅淨）1081120