HBL預賽許浩翔轟30分 松山勝新屋開紅盤

（中央社記者龍柏安台北21日電）「綠色神盾」松山高中今天靠著第2節一波13比0攻勢，擺脫新屋高中糾纏，加上高三前鋒許浩翔猛轟30分帶領，終場107比75大勝，在HBL高中籃球聯賽男子組預賽開出紅盤。

108學年度HBL高中籃球聯賽男子組預賽，今天在台北體育館點燃戰火，松山歷經首節暖機，加上新屋主力3人身陷犯規麻煩，松山次節一口氣拉開差距，最終以32分之差大勝拿下首勝。

HBL預賽共有16支隊伍參賽，共分成4組進行單循環，每組僅淘汰1隊，共取12支隊伍晉級，因此只要小組賽拿下2勝，就可篤定晉級。

松山今年陣容大洗牌，除補進身高212公分的中國籍雙胞胎兄弟檔于泓翔與于泓凱，還有南非籍前鋒喬納森，宛如小型聯合國，而「外籍兵團」今天就合力斬獲29分、32籃板，合力捍衛禁區優勢。

松山名帥黃萬隆坦言，今年球隊換了很多新人，加上今天又是第一場比賽，球員需要一點時間適應比賽節奏，他並強調，松山有身高的優勢，如果球員能掌握節奏，又能善用優勢，接下來的比賽將可打得更輕鬆。

成軍僅短短2年3個月的新屋，今年從資格賽闖關，今天是球隊首次在HBL預賽亮相，隨隊教練黃應青表示，這批球員從2年前成軍後，征戰過大大小小比賽，「所有屈辱他們都嚐過，不過預賽是4搶3，後面我們會討回來」。（編輯：張芷瑄）1081121