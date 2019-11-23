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林智勝支持中職用洋砲 盼土投能撐起國際賽

最新更新：2019/11/23 17:36
中職中信兄弟隊野手林智勝（前左）23日受訪，談起今年12強賽中華隊表現時說，「投手場上的穩定性超預期」。中央社記者謝靜雯攝　108年11月23日
中職中信兄弟隊野手林智勝（前左）23日受訪，談起今年12強賽中華隊表現時說，「投手場上的穩定性超預期」。中央社記者謝靜雯攝　108年11月23日

（中央社記者謝靜雯高雄23日電）中信兄弟隊野手林智勝談起此次12強賽中華隊表現，直言「投手場上的穩定性超預期」，談起中職洋砲使用，林智勝很支持，盼刺激本土投手進步，「能在國際賽撐起一片天」。

中職中信兄弟隊野手林智勝，上一屆世界12強棒球賽對古巴開轟，至今仍令人印象深刻，林智勝笑說，「這次12強賽陳俊秀的全壘打很重要」，透露今年每一場比賽都有看。

林智勝連聲稱讚此次12強賽中華隊的凝聚力很強，「尤其投手的穩定性，應該是12支球隊中最突出」，投手的穩定度，是主宰比賽勝負的關鍵，林智勝表示，旅美投手江少慶很成熟，旅日投手張奕場上表現很沉穩，不會有太大的情緒起伏，「跟王建民的感覺很像」。

世界12強中華隊總教練洪一中曾提到中職洋將使用，希望增加球賽可看性，也讓各隊有空間可採用洋砲，林智勝持支持態度，他表示中華職棒的本土投手有進步的空間，此次有旅外投手撐起先發輪值，但明年6搶1奧運資格賽，「要找出可以撐起一片天的本土投手很重要」。

林智勝比喻，如果每隊都有一名強打，如過去統一獅隊傳奇洋砲布雷，相信可以刺激投手成長，明年6搶1資格賽難度高，林智勝有感而發，「打中華隊壓力真的很大，尤其在台灣打，球迷的輿論很多，認為球員打得好是應該」，希望大家給球員更多的支持。（編輯：張芷瑄）1081123

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