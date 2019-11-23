HBL青年挺進複賽 目標拚8強

（中央社記者黃巧雯台北23日電）青年高中與三民家商今天在HBL預賽前段上演拉鋸戰，青年到決勝節才甩開對手，最終82比62獲勝，闖進12強複賽。教練許智超說，去年球隊挺進8強，今年目標同樣拚8強。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組預賽在台北體育館開打，青年高中今天與三民家商交手，上半場互有領先，青年帶著3分領先優勢進入下半場，靠著第3、4節各攻下21分，拉開差距，最終以20分之差大勝，與同組南山高中同樣以2連勝，提前晉級12強複賽。

儘管確定晉級複賽，不過許智超點出預賽階段發現的問題，包括內線傳接球比重太少等。

去年青年高中闖進8強，並以第7名作收，許智超說：「今年一定設定前8強，沒有前8強，代表退步。」

青年高中的徐宇煇此役狂轟30分，創個人單場新高，外加3籃板、2阻攻。許智超表示，徐宇煇本來就有一定的實力，並曾是陣中唯二上屆HBL曾參賽的球員。

上屆尋求3連霸夢碎的松山高中，今天出戰光復高中，儘管兩隊都已確定晉級複賽，但戰況依舊激烈，松山首節取得23比12領先，但次節幾乎花光領先優勢，光復將比分追成33比35。

雙方下半場比分緊咬，光復決勝節曾扳平戰局，最終松山穩住陣腳，以70比63獲勝。（編輯：吳協昌）1081123