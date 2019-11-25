世新3名洋將逞威 UBA首戰力挫國體大

（中央社記者龍柏安台北25日電）世新大學今年重返UBA一級戰場，球隊也有備而來，除從奈及利亞網羅2名長人，加上原有的黑人球員阿巴西，組成3洋將連線，首戰以57比44力挫上季第4的國立體大。

108年UBA大專籃球聯賽男子組第1階段預賽，今天在輔仁大學開打，世新上季在UBA二級奪冠，本季重返一級舞台，首戰3名黑人球員超搶戲，大四主力控衛陳建銘也攻下最高的21分，成功扳倒國立體大打響第一炮。

世新陣中的阿巴西是塞內加爾人，高中就讀HBL名校泰山高中，過去主攻跆拳道的他，愛打籃球才轉換跑道，因球技不夠成熟加上高三又超齡，3年都沒機會登錄出賽，直到大學才如願踏上比賽舞台。

高中苦練3年都盼不到出賽機會，阿巴西坦言他不曾後悔，「當時我就知道高中就是練和打底，大學才是我的主戰場」。

今年世新又找來身高208公分的丹尼爾，以及198公分的沙巴斯丁，3名黑人球員站上球場成了UBA的另類風景，本土長人鄭德維坦言：「這3人加入後對我們影響很大，除了出手可以更有信心，我們也不用在籃下扛得這麼辛苦。」

由於丹尼爾和沙巴斯丁只會說英語，平時大多都由阿巴西幫忙照顧，他說：「塞內加爾和奈及利亞吃的東西很類似，有時候我會帶他們去找黑人朋友吃飯，有時也會去吃些炒飯。」

對於本季目標，鄭德維強調，球隊的目標是先進8強，一步一步來，而阿巴西則透露，他很期待可以打進4強，不光是想體驗小巨蛋比賽的氛圍，另一方面也是對自己的期許。（編輯：張雅淨）1081125