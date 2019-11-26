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羽球年終賽名單公布 台將5組人馬晉級寫新高

最新更新：2019/11/26 18:01

（中央社記者龍柏安台北26日電）世界羽球總會（BWF）今天公布2019年終賽入圍名單，包括世界球后戴資穎、男單一哥周天成與「羽球王子」王子維以及兩組男雙在內，共計5組人馬入圍，寫下台灣新高。

2019羽球世界巡迴賽年終總決賽將於12月11日至15日在中國廣州登場，BWF今天在官網公布5項入圍名單，扣除今年世界羽球錦標賽冠軍得主可直接保送參賽外，其餘則以今年世界巡迴賽各項積分最高的7組人馬參賽。

依據參賽規則，年終賽每個國家最多只能有2組參賽，台灣除男單外，男雙則有王齊麟、李洋以及盧敬堯、楊博涵入選，男子單、雙打都拿下滿額入場券。

現任球后戴資穎自2013年起年終賽就不曾缺席，今年則是連續第7次入圍年終賽，而她生涯共拿下2座（2014、2016）冠軍、1次亞軍，今年將挑戰生涯的第3冠。

小戴近期在丹麥與法國羽球公開賽結束後傳出傷情，之前福州中國公開賽4強也因傷退賽，一方面除爭取時間治療與修養，另一方面就是要全力備戰年終賽。

今年排名衝上世界第2、再寫生涯新高的周天成，本季共囊括3座冠軍、2座亞軍，年終賽名列第2種子，小組賽將可避開今年勢頭正旺、單季席捲10冠的日本球王桃田賢斗。

王子維則是靠著年終賽最後一場積分賽、上週的光州南韓羽球大師賽闖進第2輪，有驚無險拿下參賽門票，本週人在印度參賽的他，待比賽結束後也將返台專心備戰。（編輯：吳協昌）1081126

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