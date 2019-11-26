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字母哥一夫當關砍50分 公鹿主場勝爵士[影]

最新更新：2019/11/26 19:56
NBA公鹿球星字母哥安特托昆博（前）25日獨拿50分抓14籃板與6助攻，助球隊以122比118打敗爵士。（圖取自facebook.com/milwaukeebucks）
NBA公鹿球星字母哥安特托昆博（前）25日獨拿50分抓14籃板與6助攻，助球隊以122比118打敗爵士。（圖取自facebook.com/milwaukeebucks）

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國職籃NBA密爾瓦基公鹿今晚主場迎戰猶他爵士，公鹿球星字母哥安特托昆博一夫當關，獨拿50分抓14籃板與6助攻，助球隊以122比118揚威主場。

制霸NBA的最有價值球員安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）本季至今已締造連續17場「雙十」，這是1976年以來最長的紀錄。

這場比賽進入決勝第4節，爵士曾落後10分仍緊追不捨，剩下最後43.8秒時，爵士後衛密契爾（Donovan Mitchell）上籃球進，追成118比120僅落後2分，有機會追平。不過終場前4.4秒，又是密契爾的上籃卻被公鹿中鋒羅培茲（Brook Lopez）封阻而澆熄反攻氣焰。

公鹿力克爵士，字母哥固然功不可沒，不過其他隊友像是馬休斯（Wes Matthews）得19分，布萊索（Eric Bledsoe）13分，也是致勝功臣。近來公鹿13場比賽只輸了一場就是輸給爵士，晚間在主場討回顏面可說是甜蜜復仇。

在爵士方面，中鋒戈柏特（Rudy Gobert）因腳踝扭傷，連續第2場比賽作壁上觀，鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）與密契爾挺身而出，分別斬獲24分與20分。

因戈柏特缺陣，爵士開賽之初在進攻端再度主打速度取勝，上半場投籃命中率高達48.8%，包括三分球18投9中，上半場原本以57比48領先，但第3節公鹿狂飆42分，扭轉戰局。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1081126

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