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NBA年度MVP打棒球 字母哥呆萌笑翻眾人[影]

最新更新：2019/07/16 13:08
勇奪NBA年度最有價值球員的「字母哥」安特托昆博，15日造訪MLB紐約洋基主場挑戰打棒球。（圖取自twitter.com/yankees）
勇奪NBA年度最有價值球員的「字母哥」安特托昆博，15日造訪MLB紐約洋基主場挑戰打棒球。（圖取自twitter.com/yankees）

（中央社紐約15日綜合外電報導）在籃球場上大殺四方，勇奪美國職籃NBA年度最有價值球員（MVP）的「字母哥」安特托昆博今天挑戰打棒球，僵硬的姿勢和揮棒的呆萌模樣，讓眾人忍不住笑翻。

24歲的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）造訪美國職棒MLB紐約洋基主場。根據洋基官方推特（Twitter）上傳的影片，「字母哥」在途中前往打擊練習區試打，只見他靠著彆扭的姿勢成功「劈」中一球，讓現場響起一片驚呼。

但接下來安特托昆博的「新手運」用完，他擺好姿勢後的猛力一揮，不但沒擊中球，還一棒打在擺球的T座上，讓眾人笑翻天，他則面露呆樣，讓人看到他天真的一面。

安特托昆博告訴美聯社，他以前不曾碰過棒球，還說「它真的很重，我以為會比較輕」。

他在打擊時，一旁還有洋基成員給予指導，但效果顯然有限。

安特托昆博說：「我會是個糟糕的棒球選手。」

「希臘怪獸」安特托昆博和他的3個兄弟前往洋基球場，宣傳他的簽名鞋款，並在鞋上簽名，送給其中一位球迷，此人是洋基左投沙巴西亞（CC Sabathia）。

看著洋基球員的打擊練習，安特托昆博更加確定他的強項不在棒球。

他說：「我看過賈吉（Aaron Judge）把球打向看台區，那真不可思議，你得要真的很強壯，才能做得到。」（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1080716

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