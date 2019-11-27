陳偉殷不排斥小聯盟約 直言不輕易認輸

台灣旅美棒球好手陳偉殷日前返台，27日現身台北出席記者會，目前成為自由球員的他，會中受訪也透露未來動向及展望。中央社記者王飛華攝 108年11月27日

（中央社記者謝靜雯台北27日電）旅美左投陳偉殷今天舉行返台記者會，陳偉殷確定遭馬林魚隊釋出，外界關注明年動向，陳偉殷目標還是美職，即使小聯盟合約也不排斥，「我不會輕易認輸，只要給我機會」。

陳偉殷旅美生涯8年，多以先發身份出賽，今年球季首度全職後援投手，陳偉殷坦言很不一樣，後援投手每天都要做好準備，一開始還沒辦法適應，但過程中慢慢與教練、隊友溝通，想辦法調整到最好。

旅美左投陳偉殷遭前東家馬林魚釋出成自由球員，他27日在台北出席記者會，分享近期行程及未來動向，會中一度揉了揉眼睛。中央社記者王飛華攝 108年11月27日

陳偉殷確定遭馬林魚隊釋出，先前也有日媒報導，日職老東家中日龍隊對陳偉殷有興趣，已經展開相關調查，今天返台記者會上，陳偉殷明確表明，暫時不考慮日職，「再給自己一年的時間，想要證明還可以回到大聯盟」。

至於有沒有球隊接觸，陳偉殷表示由經紀公司處理，目前持續等待機會，經紀公司也有告知，可能會先給美職小聯盟合約加上大聯盟春訓邀請，陳偉殷表示，「不排斥小聯盟合約，希望利用春訓證明自己」。

明年開季若從美職小聯盟出發，陳偉殷說，「不會輕易認輸，這也是一種激勵自己的方法」，過去曾待過日職二軍，心態上不會差太多，「永遠要往上看」。

被問起球隊選擇的考量，陳偉殷表示，即使是中繼投手出發也沒關係，還是有機會可以拚回先發輪值，「最重要的是要給我機會」。（編輯：吳協昌）1081127

遭馬林魚隊釋出的台灣旅美左投陳偉殷（右）27日在台北舉行返台記者會，外界關注明年動向，陳偉殷說，目標還是美職，「我不會輕易認輸，只要給我機會」。中央社記者謝靜雯攝 108年11月27日