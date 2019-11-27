印度西德莫迪羽賽直落二過關 王子維進16強

（中央社記者黃巧雯台北27日電）台灣「羽球王子」王子維今天在印度西德莫迪羽球國際賽首輪21比16、21比15擊退泰國好手坦農薩克，挺進16強。

2019印度西德莫迪羽球國際賽在印度勒克瑙舉行，屬世界巡迴賽超級300系列，也是年終賽前的最後一站，本週由台灣「羽球王子」王子維、台灣羽球女單好手「小小白」白馭珀領軍台將出擊。

世界排名22的王子維靠著上週光州南韓羽球大師賽的積分，搶下年終賽入場券，這次在印度西德莫迪國際賽首輪對手為第38的泰國好手坦農薩克（Tanongsak Saensomboonsuk），過去2度對決，都以直落二取勝。

雙方開賽上演拉鋸戰，王子維在10比9領先時，連拿4分，並穩紮穩打、以21比16搶下首局。

王子維次局氣勢超旺，在2比3落後時，一口氣拉出8比0攻勢，並以21比15鎖定勝利，16強的對手將是中國選手李詩灃與印度選手普蘭諾伊（Prannoy H. S.）之間的勝方。

另外，白馭珀首輪出戰泰國名將彭蒂（Porntip Buranaprasertsuk），首局以16比21讓出後，次局末段則上演逆轉秀，一口氣化解對手5個賽末點，並連追7分，以22比20拿下，白馭珀決勝局未能複製次局戲碼，最終以16比21吞敗。（編輯：吳協昌）1081127