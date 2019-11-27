更多編輯台推薦新聞：
高以翔驟逝非首例 中國競技型娛樂節目意外頻傳
娛樂

高以翔驟逝非首例 中國競技型娛樂節目意外頻傳

影片／雷納德喬治雙槍合璧 快艇撞翻獨行俠奪6連勝
運動

影片／雷納德喬治雙槍合璧 快艇撞翻獨行俠奪6連勝

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象
產經

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象

香港反送中局勢一次看
專題

香港反送中局勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

印度西德莫迪羽賽直落二過關 王子維進16強

最新更新：2019/11/27 16:15

（中央社記者黃巧雯台北27日電）台灣「羽球王子」王子維今天在印度西德莫迪羽球國際賽首輪21比16、21比15擊退泰國好手坦農薩克，挺進16強。

2019印度西德莫迪羽球國際賽在印度勒克瑙舉行，屬世界巡迴賽超級300系列，也是年終賽前的最後一站，本週由台灣「羽球王子」王子維、台灣羽球女單好手「小小白」白馭珀領軍台將出擊。

世界排名22的王子維靠著上週光州南韓羽球大師賽的積分，搶下年終賽入場券，這次在印度西德莫迪國際賽首輪對手為第38的泰國好手坦農薩克（Tanongsak Saensomboonsuk），過去2度對決，都以直落二取勝。

雙方開賽上演拉鋸戰，王子維在10比9領先時，連拿4分，並穩紮穩打、以21比16搶下首局。

王子維次局氣勢超旺，在2比3落後時，一口氣拉出8比0攻勢，並以21比15鎖定勝利，16強的對手將是中國選手李詩灃與印度選手普蘭諾伊（Prannoy H. S.）之間的勝方。

另外，白馭珀首輪出戰泰國名將彭蒂（Porntip Buranaprasertsuk），首局以16比21讓出後，次局末段則上演逆轉秀，一口氣化解對手5個賽末點，並連追7分，以22比20拿下，白馭珀決勝局未能複製次局戲碼，最終以16比21吞敗。（編輯：吳協昌）1081127

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報