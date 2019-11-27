阿巴西領軍3連勝 世新UBA拚8強

（中央社記者黃巧雯新北27日電）世新大學108年UBA大專籃球聯賽預賽，今天在陣中洋將阿巴西包辦18分領軍下，以72比51輕取文化大學，收下3連勝，阿巴西表示，目標拚8強。

108年UBA大專籃球聯賽男子組第1階段預賽，今天在輔仁大學繼續打，拿下107年UBA男子公開二級冠軍的世新大學，今年重返公開一級戰場，首戰扳倒106年公開一級冠軍的UBA國立體育大學後，次戰再擊退台北商業大學，今天擊敗文化後，將預賽連勝紀錄推進至3場。

世新大學UBA預賽3連勝，教練吳昆典賽後受訪時直指關鍵在於防守，他透露，主要鼓勵球員守住對手外線，即使對方切入後，球隊還有2名洋將可以蓋火鍋，這給予前鋒很大的信心。

不過吳昆典認為，由於陣中球員欠缺經驗，心態不穩定，還需要比賽持續磨合，因此後續要再觀察是否適應公開一級的強度。

世新今年升上公開一級，面對實力堅強的各隊，阿巴西認為，由於暑假曾參加DLIVE夏季籃球聯賽、觀護盃等比賽與職業隊交手，因此自認適應的不錯。

今年世新除了阿巴西外，還有來自奈及利亞的丹尼爾、沙巴斯丁等洋將助陣，阿巴西指出，兩人加入後，有助球隊防守及鞏固籃板，這次目標力拚8強，而他也期待未來能與健行科技大學、政治大學、中州科技大學等球隊洋將交手。

世新大學陳建銘今年就讀大四，是球隊中少數打過公開一級的球員，也感受到自己責任重大，他除了適時將經驗傳承給學弟外，陳建銘希望，能在最後一年留下最好的成績，「至少晉前8，最大目標打進小巨蛋」。

另外，世新、文化今天兩隊交手，原先焦點之一為楊皓喆、楊皓韋之間的兄弟對決，但弟弟楊皓韋第4節因接球時與對手碰撞，導致背部直接著地，因傷提前退場，所幸並無大礙，而哥哥楊皓喆儘管先發，但因狀況還待調整，全場僅出賽4分鐘。（編輯：李亨山）1081127