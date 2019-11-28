印度西德莫迪羽賽 王子維逆轉晉級8強

（中央社記者黃巧雯台北28日電）台灣「羽球王子」王子維今天在印度西德莫迪羽球國際賽今天16強賽激戰3局，以14比21、21比10、21比14逆轉地主印度選手普蘭諾伊，闖進8強。

2019印度西德莫迪羽球國際賽在印度勒克瑙舉行，屬世界巡迴賽超級300系列，世界排名22的王子維這次為大會第8種子，首輪以直落二輕鬆過關。

王子維16強賽的對手為排名第27的印度選手普蘭諾伊（Prannoy H.S.），雙方過去5度對決，都激戰3局才分出勝負，王子維以2勝3敗暫居下風，且近期對戰2連敗，前一次獲勝要追溯至2016年9月的南韓公開賽。

王子維今天開賽遇到亂流，在6比17落後情況下及時回穩，一口氣連搶7分，追到4分差，但可惜未能再下一城，以14比21丟掉首局。

王子維次局穩住陣腳，在3比4落後情況下，強拉出9比0攻勢，以21比10扳回一城。

雙方決勝局互有領先，王子維關鍵時刻拉出7比0攻勢，並守住領先優勢，以21比14迎接比賽勝利，8強賽將迎戰先前在首輪擊敗中國名將石宇奇的馬來西亞選手蘇德智。

今天登場3組台將中，除了王子維搶下8強門票外，而世界排名15的男雙組合廖敏竣與蘇敬恒僅花26分鐘，以21比12、21比15扳倒地主組合舒布哈姆（Shubham Yadav）與賽德哈爾斯（Siddharth Jakhar），同樣挺進8強。

另一組男雙組合張課琦與呂佳彬14比21、17比21直落二不敵俄羅斯組合，16強止步。（編輯：屈享平）1081128