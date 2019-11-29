印度西德莫迪羽賽直落二過關 王子維挺進4強

（中央社記者黃巧雯台北29日電）台灣「羽球王子」王子維今天在2019印度西德莫迪羽球國際賽8強賽，以21比19、21比12拍落馬來西亞選手蘇德智，挺進4強賽。

這也是繼澳洲、加拿大、南韓羽球公開賽後，王子維本季第4度叩關4強賽。

2019印度西德莫迪羽球國際賽在印度勒克瑙舉行，屬世界巡迴賽超級300系列，今天繼續進行各組8強賽事，世界排名22的王子維昨天激戰3局、57分鐘才搶下8強門票，今天對手為先前在首輪爆冷擊敗中國名將石宇奇的馬來西亞選手蘇德智。

雙方生涯首度對決，王子維開賽一度以8比5領先，在3度被扳平比數後，王子維穩住陣腳，拉出4比0攻勢，儘管局末曾錯失一個局點，但王子維仍頂住壓力，以21比19先馳得點。

次局前段戰況膠著，王子維在8比7領先時，連取4分超前，並輕鬆以21比12獲勝，晉級4強，下一戰對手將是前球王、印度名將斯里坎特（Kidambi Srikanth）與南韓選手孫完虎之間的勝方。

另外，世界排名15的台灣男雙組合廖敏竣與蘇敬恒今天以14比21、11比21不敵中國組合譚強與何濟庭，無緣4強。（編輯：葉俐緯）1081129