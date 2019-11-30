印度羽賽告捷 王子維本季首闖冠軍戰

（中央社記者黃巧雯台北30日電）台灣「羽球王子」王子維今天在2019印度西德莫迪羽球國際賽以21比9、21比7輕取南韓選手孫完虎，拿下生涯對戰首勝，終止對戰5連敗，這也是他本季首度闖進決賽。

2019印度西德莫迪羽球國際賽在印度勒克瑙舉行，屬世界巡迴賽超級300系列，也是年終總決賽前的最後一站，年終賽12月11日至15日將在中國廣州登場，這次共有5組台將參賽，包括世界球后戴資穎、男單一哥周天成、王子維，和2組男雙組合王齊麟、李洋以及盧敬堯、楊博涵。

世界排名第22的王子維，本季第4度叩關4強賽，對手為排名第43的南韓選手孫完虎，過去5度對決，王子維全都吞下敗仗。

儘管過去交手紀錄居於下風，但王子維今天開賽迅速進入狀況，取得3比0領先，雖一度被追成一分差，但他穩紮穩打，再強拉出一波7比0攻勢，讓對手無力抵抗，以21比9先下一城。

次局，王子維氣勢依舊很旺，帶著11比3領先進入技術暫停，對手無力追趕，王子維最終以21比7勝出，僅花33分鐘，搶下本季首張決賽門票，明天將與印度選手韋瑪（Sourabh Verma）與南韓選手許侊熙之間勝方，爭奪冠軍。（屈享平）1081130