郭婞淳卸壓拚奧運積分 越級參賽世界盃

（中央社記者龍柏安台北4日電）從2017年開始「舉重女神」郭婞淳只要出賽就是金牌保證，不過下週在中國登場的舉重世界盃，她可能將越級參加女子64公斤量級，教練林敬能說：「希望這能帶給她新的刺激。」

2019舉重世界盃暨東京奧運資格賽，將於12月9日至13日在中國天津人民體育館舉行，郭婞淳預計在12月11日出賽，不過她透露，目前還沒做出最後決定，是要參加主攻的女子59公斤量級，還是「越級」挑戰64公斤量級。

郭婞淳自2016里約奧運鍍銅後，自2017年開始舉凡大大小小國際賽，她在總和的成績從來沒輸過，至今已拉出7連冠。

林敬能坦言，郭婞淳近2年頻繁出賽，無論身心都有些疲勞，因此他才會建議愛徒，這次世界盃不要刻意降體重，直接參加64公斤量級，「不同的量級，會有不同準備方式，也希望這能帶給她新的刺激。」

事實上，郭婞淳的體重目前仍維持在60公斤左右，降體重參賽對她來說問題不大，但林敬能認為，連勝是種榮譽，相對也是種壓力，會建議愛徒越級參賽的另一個含意，就是不要她繼續帶著壓力與包袱比賽，「畢竟最重要的目標在哪裡，我們都知道。」

郭婞淳表示，這一站世界盃的成績對於她奧運積分影響並不大，的確有調整空間，但要參加哪一個量級，她說：「還是要跟教練討論之後才知道。」

下週登場的世界盃，是郭婞淳今年度的最後一場比賽，林敬能強調，平安、健康完賽是頭號課題，待賽事結束後，就將著手衝刺明年的亞錦賽，也是奧運資格賽的最後一站。（編輯：吳協昌）1081204