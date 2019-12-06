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黃暐傑以小聯盟約重回遊騎兵 獲邀大聯盟春訓

最新更新：2019/12/06 12:25
台灣投手黃暐傑日前遭到德州遊騎兵隊不換約，不過球隊6日宣布用小聯盟約將黃暐傑簽回，並邀請參與明年大聯盟春訓。（美聯社）
台灣投手黃暐傑日前遭到德州遊騎兵隊不換約，不過球隊6日宣布用小聯盟約將黃暐傑簽回，並邀請參與明年大聯盟春訓。（美聯社）

（中央社記者楊啟芳台北6日電）曾在本季登上大聯盟的台灣投手黃暐傑，日前遭到德州遊騎兵隊不換約，不過球隊今天宣布，用小聯盟約將黃暐傑簽回，並邀請參與明年大聯盟春訓，得以延續美國職棒生涯。

黃暐傑於3日大聯盟換約期限最後一天與另一名右投吉伯特（Ian Gibaut）遭到遊騎兵隊不換約，被移出40人名單，不過當時美國媒體就曾預測，遊騎兵會用小聯盟合約將他簽回。

遊騎兵隊今天在官網宣布，以小聯盟合約將黃暐傑、捕手西福（Nick Ciuffo）、外野手瑞夫史奈德（Rob Refsnyder）簽下，並邀請參與明年大聯盟春訓，讓黃暐傑再度回到遊騎兵隊，延續美職生涯。

黃暐傑自2015年開始效力亞利桑那響尾蛇隊，去年被交易到遊騎兵隊，今年4月首度升上大聯盟，為台灣第15人登上大聯盟，總計在大聯盟出賽4場，防禦率3.18；在3A則是出賽18場，拿下1勝2敗，防禦率6.10。（編輯：唐聲揚）1081206

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