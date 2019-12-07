大專棒球聯賽 嘉大潛水艇李瑞霖優質先發率隊勝

108學年度全國大專校院棒球運動聯賽（公開一級）B組預賽，嘉義大學下勾投手李瑞霖7日先發7局好投，率隊以3比2擊敗台北市立大學。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年12月7日

（中央社記者謝靜雯台北7日電）108學年度大專棒球聯賽（公開一級）B組預賽，嘉義大學李瑞霖7局優質先發展大將之風，率隊以3比2擊敗台北市立大學；開南大學吳允中致勝二壘打，率隊以10比7擊敗大同學院，拿下4連勝。

大專棒球聯賽（公開一級）B組預賽，嘉義大學今天與北市大交手，嘉大首局就有攻勢，靠著李信佳、高宸軒和莊季霖接連安打、先馳得點，嘉大6局再啟攻勢，靠著單局3安、高飛犧牲打，多添2分保險分。

嘉義大學先發下勾投手「潛水艇」李瑞霖表現亮眼，前6局有效壓制對手打線，僅被敲出2支安打、無失分，7局接連被敲安打、隊友守備失誤，失掉2分，但及時回穩、沒有多掉分數，7局投完成功替球隊守住領先、霸氣怒吼，總教練鍾宇政也稱讚李瑞霖有大將之風。

開南大學今天與大同學院交手，兩隊攻勢互有往來，大同學院2局有攻勢，靠著接連3安、對方守備失誤，開賽攻下4分，開南3局反攻，王世顯陽春砲開啟攻勢，再靠著接連安打，單局追回3分。

開南5局楊皓然敲出超前比分2分砲，幫助球隊取得5比4領先，大同學院下半局靠著觸身球保送、安打、失誤，再添2分、要回領先；兩隊8局打完7比7僵持不下，開南9局吳允中關鍵二壘打，送回超前分，徐威程補上安打，多添2分保險分，順利拿下比賽勝利。

開南預賽首戰輸球，但接著連拿4勝，總教練郭李建夫表示，對於球隊的打擊有信心，「每一戰都抱持必勝的決心，反而是投手控球和守備狀況多，是進入複賽前需要積極調整的部分」。（編輯：張芷瑄）1081207