熱火兩人大三元退老鷹 卡特出賽1500場史上第5人

（中央社邁阿密10日綜合外電報導）美國職籃NBA邁阿密熱火球星巴特勒、阿德巴約今天雙雙繳出「大三元」，率領球隊在延長賽以135比121擊敗亞特蘭大老鷹。老鷹老將卡特則成為史上第5位出賽達1500場的NBA球員。

阿德巴約（Bam Adebayo）今天在主場攻下生涯新高30分，另有11籃板、11助攻表現，締造生涯首次「大三元」紀錄，攻下20分的巴特勒（Jimmy Butler），抓下生涯新高18籃板，另傳出10次助攻。

巴特勒和阿德巴約聯手擊敗老鷹，讓熱火本季主場戰績提升到11勝0敗，依舊保持不敗之身

熱火首節領先，第4節末段卻一度以111比117落後老鷹，但羅賓遜（Duncan Robinson）和巴特勒接連砍進三分球，熱火扳平比數並讓比賽進入延長；到了延長賽熱火打出一波16比0攻勢，奠定勝基。

熱火後衛能恩（Kendrick Nunn）轟下全場最多，也是生涯新高的36分，只差1分就能追平熱火隊史的菜鳥單場最高得分紀錄，隊友羅賓遜今天也砍進生涯新高10顆三分球，並拿下生涯新高34分。

老鷹全隊有5人得分達兩位數，其中以前鋒韓特（De'Andre Hunter）的28分最高，後衛楊恩（Trae Young）則貢獻21分，老將卡特（Vince Carter）砍下12分。

42歲的卡特今天NBA生涯出賽場次達1500場，成為史上第5人，僅次於打了1611場的派瑞許（Robert Parish）、1560場的賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、1522場的諾威茨基（Dirk Nowitzki）、1504場的史托克頓（John Stockton）。（譯者：李晉緯/核稿：陳彥鈞）1081211