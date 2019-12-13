冬盟韓職聯隊墊底 教頭反省沒帶最強陣容來

（中央社記者楊啟芳台中13日電）亞洲冬季棒球聯盟進行到最後一週，韓職聯隊例行賽戰績墊底，總教練朴治王表示，由於這次看輕了比賽，沒有帶最好的球員來，有在反省，不過他說，冬盟對棒球的發展非常有幫助。

前幾屆冬盟，韓職聯隊都是以替代役球隊警察廳為主體，搭配幾名職棒選手；不過由於警察廳隊解散，今年是由軍中球隊尚武隊為主體，由總教練朴治王領軍，例行賽戰績4勝10敗1和，位居墊底。

朴治王坦言這次打得並不好，「個人有在反省，有點看輕了這個比賽，所以沒有帶隊上的王牌來，打得比較不好，但透過這一個月比賽，對球迷、裁判，都非常尊重」。

朴治王指出，冬盟表現最好的選手為來自LG雙子隊的內野手具本奕，認為他有潛力變成一軍選手，還有本季二軍盜壘王趙修行。韓職陣中有三星獅終結者沈昌珉，不過因個人因素無法出賽，朴治王說：「沒辦法投比較可惜，應該讓他上來展現一下球技。」

對於冬盟，朴治王說：「透過這樣持續的舉辦，對棒球的發展是很有幫助，看得出台灣棒球在往好的方向發展。」他提到，目前韓國移地訓練的地點漸漸從日本轉移到台灣，讓球員維持身體狀況，台灣在天氣上非常有優勢。

不過相較於日本有日職白隊、日職紅隊及日本社會人3隊來冬盟，韓職都只有派出一隊，朴治王表示，「在韓國的觀念是，賽季結束之後就是結束了，讓有參賽意願的球員自願是最好的」。（編輯：張芷瑄）1081213