台灣男單第一人 王子維羽球年終賽首闖4強

（中央社記者黃巧雯台北13日電）「羽球王子」王子維今天在世界羽聯世界巡迴賽總決賽小組賽雖與丹麥一哥安東森大戰3局、82分鐘吞敗，但比較得失局後，確定拿下4強門票，也是台灣男單第一人。

2019世界羽聯世界巡迴賽總決賽在中國廣州舉行，年終賽8名男單好手分A、B組，分組前2就能擁有4強入場券，B組由印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting）、中國名將諶龍晉級，而台灣羽球一哥周天成第4度參賽，再度無緣4強。

世界排名第19的王子維今年首度參加年終賽，首戰慘遭日本球王桃田賢斗橫掃，所幸士氣未受影響，第2戰以直落二擊退印尼一哥克里斯蒂（Jonatan Christie），拿下個人在年終賽的首勝。

由於A組的桃田賢斗稍早以直落二擊敗克里斯蒂，確定以3連勝之姿晉級4強，王子維今天與丹麥一哥安東森（Anders Antonsen）之戰，只要贏球就能晉級。

王子維首局最多領先5分，卻在局末浪費4個局點機會，反遭安東森逆轉，以21比23讓出。

王子維次局力圖振作，開局拉出7比0攻勢，並守住領先優勢，以21比12扳回一城。

關鍵決勝局，王子維曾一度取得領先，但未能把握住機會，在11比13落後時，又連丟4分，最終以12比21吞敗。

今天輸球後，王子維、安東森、克里斯蒂戰績同為1勝2敗，但比較得失局後，由王子維收下另一張4強門票。（編輯：陳俊碩）1081213