戴資穎31分鐘速勝布莎南 羽球年終賽挺進4強

世界球后戴資穎（圖）13日在世界羽聯世界巡迴賽總決賽小組賽第3戰，僅花31分鐘力退泰國女將布莎南，晉級4強。（圖取自世界羽聯世界巡迴賽總決賽網頁bwfworldtourfinals.bwfbadminton.com）

（中央社記者黃巧雯台北13日電）世界球后戴資穎今天在世界羽聯世界巡迴賽總決賽小組賽第3戰，僅花31分鐘，以21比14、21比9力退泰國女將布莎南，小組賽戰績2勝1敗，確定收下4強入場券。

戴資穎曾在2014、2016年年終賽奪冠，這也是她繼2016年後，再度闖進4強。

2019世界羽聯世界巡迴賽總決賽在中國廣州舉行，女單8名好手分A、B組，取分組前二晉級4強，A組日本女將山口茜和中國女將陳雨菲提前搶下4強門票，B組戴資穎首戰遭到日本好手奧原希望逆轉，第2戰則逆轉泰國女將拉差諾（Ratchanok Intanon）。

由於稍早奧原希望擊敗拉差諾，確定以3連勝、分組第一之姿闖進4強，戴資穎今天只要扳倒世界排名第16的泰國女將布莎南（Busanan Ongbamrungphan），就能拿下女單最後一席4強席次。

戴資穎生涯與布莎南交手，取得9勝3敗優勢，今天再度碰頭，同樣占上風，首局在6比5領先時，強拉8比1攻勢，甩開對手，以21比14先馳得點。

戴資穎次局乘勝追擊，靠著連取5分，以7比3領先，且也未給對手太多機會，以21比9獲勝。

另外，台灣男雙組合王齊麟與李洋、世錦賽金牌的印尼組合阿山（Mohammad Ahsan）和蘇堤萬（Hendra Setiawan）昨天雙雙2連勝入袋後，提前確定晉級4強，兩組人馬今天正面交鋒，決定誰是分組第一，最終「麟洋配」以兩個21比18強勢摘下3連勝。

小組賽吞下2連敗的「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯，今天以17比21、21比19、19比21不敵馬來西亞組合謝定峰與蘇偉譯，年終賽以3連敗作收。（編輯：張雅淨）1081213