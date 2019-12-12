羽球年終賽2連勝 王齊麟李洋有望挺進4強

（中央社記者黃巧雯台北12日電）台灣男雙組合王齊麟與李洋今天在2019世界羽聯世界巡迴賽總決賽小組賽第2戰，以22比20、21比23、21比14扳倒馬來西亞組合謝定峰與蘇偉譯，2連勝入袋，晉級4強希望大增。

2019世界羽聯世界巡迴賽總決賽在中國廣州舉行，王齊麟去年曾與陳宏麟聯手闖進4強，本季改與李洋搭檔，除了單季收下4冠外，還獲得年終賽門票。

世界排名第7的王齊麟與李洋昨天在台灣內戰中擊敗「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯，今天小組賽第2戰出戰排名第12的馬來西亞組合謝定峰與蘇偉譯，兩組人馬唯一一次交手，就是在11月的光州南韓羽球大師賽，由「麟洋配」逆轉搶下勝利。

王齊麟與李洋今天在5組台將中打頭陣，相隔不到一個月，再度對決謝定峰與蘇偉譯，「麟洋配」首局雖一度陷入9比13劣勢，隨後連拿6分逆轉超前，但在取得4個局點機會的情況下，遭到對手一一化解，所幸「麟洋配」關鍵時刻穩住陣腳，連得2分，以22比20驚險搶下首局。

雙方次局比分互咬，一路廝殺到最後，王齊麟與李洋在19比20落後時，先是挽救一個局點，但又錯過一個賽末點的機會，讓對手趁機以23比21扳平戰局。

王齊麟與李洋決勝局重振旗鼓，在5比5平手時，拉出4比0攻勢，並維持至少2分以上差距，以21比14迎接比賽勝利。

王齊麟與李洋拿下小組賽2連勝後，晉級4強機會濃厚，明天將與世錦賽金牌的印尼組合阿山（Mohammad Ahsan）和蘇堤萬（Hendra Setiawan）交手。

昨天遭到日本好手奧原希望逆轉的世界球后戴資穎，下午將出戰泰國女將拉差諾（Ratchanok Intanon），需全力求勝，才能保住晉級4強機會，台灣羽球一哥周天成則將迎戰前球王、丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen），力拚小組賽2連勝。

「羽球王子」王子維以及楊博涵與盧敬堯今天也將各自在男單、男雙賽事奮戰，拚小組賽首勝。（編輯：謝雅竹）1081212