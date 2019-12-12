周天成逆轉丹麥前球王 羽球年終賽有望首闖4強

台灣羽球一哥周天成（圖）12日在世界羽聯世界巡迴賽總決賽小組賽第2戰逆轉扳倒丹麥名將安賽龍，中止對戰7連敗。（圖取自bwfworldtourfinals.bwfbadminton.com）

（中央社記者黃巧雯台北12日電）台灣羽球一哥周天成今天在世界羽聯世界巡迴賽總決賽小組賽第2戰，以12比21、21比12、21比15逆轉扳倒丹麥名將安賽龍，中止對戰7連敗。

2019世界羽聯世界巡迴賽總決賽在中國廣州舉行，周天成過去3度參賽，都在小組賽遭到淘汰，今天贏球後，寫下2連勝，可望拿下個人年終賽首張4強門票。

周天成昨天首戰迎戰印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting），大戰3局才逆轉拿下勝利，今天遭遇到前球王、丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）挑戰，雙方過去10度過招，周天成唯一取得的1勝就是在2014年法國公開賽，近期對戰7連敗。

周天成今天開賽一度取得2比0領先，但在安賽龍拉出6比0攻勢反超後，迅速拉開差距，加上周天成頻頻將球擊出界外，以12比21丟掉首局。

周天成次局調整節奏，取得8比2領先，並以21比12扳回一城。

周天成決勝局一度握有4分領先優勢，但遭對手扳平，隨後雙方比分互咬，周天成在16比15領先時，連得5分，奠定勝基，最終以21比15勝出。

年終賽8名好手分A、B組，取前2晉級4強，周天成搶下2連勝後，晉級機會大增，明天小組賽最後一戰將對決中國名將諶龍，力拚生涯對戰首勝。

另外，世界排名第17的「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯稍早迎戰世錦賽金牌的印尼組合阿山（Mohammad Ahsan）和蘇堤萬（Hendra Setiawan），激戰3局，可惜決勝局未能再下一城，最終以10比21、21比15、19比21落敗。

在男雙B組拿下2連勝的王齊麟與李洋以及印尼組合阿山和蘇堤萬，確定提前收下4強入場券。（編輯：張雅淨）1081212