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戴資穎逆轉天敵拉差諾 羽球年終賽首勝入袋

最新更新：2019/12/12 17:25
世界球后戴資穎（圖）12日在2019世界羽聯世界巡迴賽總決賽小組賽逆轉天敵、泰國女將拉差諾，摘下小組賽首勝，也保住晉級4強機會。（中央社檔案照片）
世界球后戴資穎（圖）12日在2019世界羽聯世界巡迴賽總決賽小組賽逆轉天敵、泰國女將拉差諾，摘下小組賽首勝，也保住晉級4強機會。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北12日電）世界球后戴資穎今天在2019世界羽聯世界巡迴賽總決賽小組賽，以11比21、21比18、21比16逆轉天敵、泰國女將拉差諾，摘下小組賽首勝，也保住晉級4強機會。

2019世界羽聯世界巡迴賽總決賽今天在中國廣州進行小組賽第2天賽程，曾在2014、2016年封后的戴資穎，這次除了挑戰賽史第3冠，也要捍衛球后寶座。

戴資穎昨天遭日本好手奧原希望逆轉吞敗後，陷於不利的局面，今天出戰泰國女將拉差諾（Ratchanok Intanon），過去交手僅取得12勝14敗，略居下風。

戴資穎今天開賽在4比6落後時，遭拉差諾強拉7比0攻勢，戴資穎無力追趕，首局以11比21棄守。

戴資穎次局歷經5比9落後，隨後頂住壓力，以21比18扳成平手，硬是將戰線延長至第3局。

雙方決勝局互有領先，戴資穎在技術暫停後，把握機會連搶4分，隨後穩紮穩打，以21比16搶下關鍵一勝，也保住晉級4強機會，明天的對手將是泰國女將布莎南（Busanan Ongbamrungphan）。

年終賽女單8人分A、B組，分組前2晉級4強，B組奧原希望目前2連勝，而戴資穎、拉差諾同為1勝1敗，布莎南苦吞2連敗，戴資穎明天同樣得全力求勝，才能搭上4強列車。（編輯：張雅淨）1081212

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