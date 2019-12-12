扳倒印尼一哥 王子維羽球年終賽首勝開張

台灣「羽球王子」王子維（圖）12日在2019世界羽聯世界巡迴賽總決賽小組賽第2戰，以21比12、21比17擊退印尼一哥克里斯蒂，奪小組賽首勝。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北12日電）「羽球王子」王子維今天在2019世界羽聯世界巡迴賽總決賽小組賽第2戰，以21比12、21比17擊退印尼一哥克里斯蒂，奪小組賽首勝，目前戰績1勝1敗，還有機會晉級4強。

世界排名第19王子維首度參加在中國廣州舉行的2019世界羽聯世界巡迴賽總決賽，昨天首戰遭日本球王桃田賢斗以直落二橫掃，今天第2戰對決排名第6的印尼一哥克里斯蒂（Jonatan Christie），王子維握有5勝2敗對戰優勢。

王子維開賽迅速進入狀況，首局中段靠著對手連續回球掛網，一口氣連得6分，以21比12搶下首局。

王子維次局開局取得3比0領先，但對手迎頭趕上，兩人隨後輪流發生回擊出界以及掛網失誤，讓比賽陷入拉鋸戰，一路僵持15比15平手時，王子維連得3分突圍，最終以21比17勝出，在確定收下勝利的那一刻，王子維興奮地振臂歡呼。

王子維在保住晉級4強的希望後，下一戰將出戰丹麥一哥安東森（Anders Antonsen），生涯2度對決，王子維都以直落二取勝。（編輯：李亨山）1081212