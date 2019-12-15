味全龍狀況比預期好 葉君璋：投手還有進步空間

（中央社記者楊啟芳台中15日電）味全龍經過將近一個月冬季聯盟實戰，總教練葉君璋表示，球隊狀況比教練團預期還要好，不過投手還有很大進步空間；明年1月6日龍隊會先進行第一階段春訓，並於2月2日正式開訓。

味全龍在亞洲冬季棒球聯盟例行賽共15場，拿下7勝6敗2和，戰績位居第3名，比中職聯隊高一個名次。總結這個月來表現，總教練葉君璋表示，「技術層面表現還不錯，但心理層面、頭腦的還有很多空間，不過我覺得球隊目前狀況比教練預期還要好」。

龍隊在冬盟例行賽團隊打擊率2成67，其中黃柏豪打擊率高達4成09，朱祥麟有3成26，李凱威、林孝程、洪瑋漢也都有3成以上打擊率，加上狀元劉基鴻，中心打線儼然成形。

不過葉君璋認為，投手部分還有很大進步空間，「可能對自己的掌握不是很好，控球、比賽的續航力，目前還是有使用球數太多的狀況，當然這跟捕手也是有關係，需要比賽經驗累積」。

葉君璋點名，目前林子昱狀況最好，認為他比較接近一軍先發投手，冬盟出賽3場包含2先發，防禦率4.66，葉君璋說：「其他人像是徐若熙也是不錯，只是穩定性比較差，較難去掌握這場表現是不是能維持下去。」

龍隊陣中有全浩瑋、魏全、牛塏曄等3名捕手，不過在冬盟出賽場次平均，尚未看得出主戰捕手，葉君璋指出，「3個捕手真的是滿平均，但魏全是比較出乎預料之外的好，冬盟完全把缺點改變過來了，反而是看起來最穩定的捕手」。

對於冬盟結束後的規劃，葉君璋指出，會有1、2週休息時間，之後選手會在各地自主訓練，但會開菜單給他們，教練就近協助、追蹤；明年1月6日部分選手提早回球隊訓練，到2月2日開訓，並大約從2月底開始打熱身賽。（編輯：張芷瑄）1081215