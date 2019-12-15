黃柏豪冬盟打擊率4成演驚奇 盼加強守備

中華職棒新軍味全龍隊在亞洲冬季棒球聯盟以季軍作收，其中黃柏豪（圖）打擊率4成31居排行榜第一名，但他15日表示，守備還須多加強。中央社記者張新偉攝 108年12月15日

（中央社記者楊啟芳台中15日電）中華職棒新軍味全龍隊在亞洲冬季棒球聯盟以季軍作收，其中演出最大驚奇的為黃柏豪，打擊率4成31居排行榜第一名，讓總教練葉君璋也直呼意外，不過黃柏豪說，守備還須多加強。

黃柏豪在季中選秀是第16輪、第20指名被選進，不過在冬盟演出驚奇，首場比賽就對韓職聯隊敲出再見安打；總計出賽14場，敲出22支安打，打擊率4成31位居6隊選手中最高，他也說：「沒有想過會有這樣的數字。」

味全龍今天在季軍戰以7比0擊退中職聯隊，本屆賽事拿下第3名，黃柏豪4打數敲3支安打，包辦2分打點。他賽後說：「昨天4強賽有點綁手綁腳，但今天畢竟最後一場，想說放開來打。」

黃柏豪提到，冬盟印象最深刻的比賽，就是第一場敲再見安打，讓自信心大幅提升，他認為冬盟做最好的地方在於心態，「每天都保持很平靜的心情，去面對每一場比賽」。

對於黃柏豪的表現，龍隊總教練葉君璋說：「非常意外，我之前知道他打擊很順暢，揮棒有彈性，但不確定他有些球路能否應付，沒想到冬盟表現這麼好，尤其日本球隊也有在研究他。」

黃柏豪現在定位是第4棒、指定打擊，冬盟期間僅守過一壘1場，葉君璋指出，希望他在冬盟至少先專心打擊，「守備部分還要加強，因為守備會讓他有些壓力，我們計畫就是明年再讓他加強守備」。

對此黃柏豪也指出，目前對守備沒有自信，主要是往旁邊移動並不靈活，之後會加強速度、敏捷，希望明年有多一點守備機會，除了一壘之外，也會想要嘗試守外野，增加彈性。（編輯：張芷瑄）1081215