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SBL台啤高檔命中率護航 輕取裕隆拉2連勝

最新更新：2019/12/15 21:51

（中央社記者龍柏安台北15日電）超級籃球聯賽（SBL）上季亞軍台灣啤酒，今天延續高檔團隊火力，靠著53.5%高檔二分球命中率護航，終場以85比75輕取裕隆納智捷，也拉出開季2連勝。

第17季SBL今天在台北和平籃球館進行2場比賽，稍早台灣銀行以92比86險勝九太科技，晚間壓軸對決台啤靠著第3節一波24比14攻勢，一鼓作氣拉開差距，終場以10分之差擊敗裕隆。

上季效力台啤的烏克蘭籍洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev），本季獲得球團留用，今天他攻下18分、10籃板，搭配新洋將巴克利（Kentrell Barkley）也斬獲23分、13籃板，兩人合力包辦41分、23籃板。

此外本季轉披台啤戰袍的射手黃鎮，今天從板凳出發，上場23分58秒也攻下本土最高的15分，包括轟進3顆三分球，助台啤前3節打完，取得70比53大幅領先。

黃鎮坦言，本季他換了新東家，教練提醒他們必須隨時做好準備，他也告訴自己，無論是在場上的專注力，還是場下的準備都要做到最好。

裕隆今天進攻當機，團隊二分球命中率僅36.6%，是最大致命傷，團隊籃板也以40比49落後，加上維克（LaGerald Vick）與塞勒（Garret Siler）2名洋將合力僅拿下21分、12籃板，和台啤2名洋將相比差了近一半，也是球隊覺得艱辛的主因之一。（編輯：張芷瑄）1081215

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