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曾豪駒接桃猿教頭穩軍心 感謝洪總傳授教練哲學

最新更新：2019/12/17 17:36
中職「Rakuten Monkeys樂天桃猿」隊17日正式揭名，首任總教練由原打擊教練曾豪駒接下。曾豪駒在球隊先後16年，球團看重他的人格特質，盼帶給球隊安定感。中央社記者張新偉攝　108年12月17日
中職「Rakuten Monkeys樂天桃猿」隊17日正式揭名，首任總教練由原打擊教練曾豪駒接下。曾豪駒在球隊先後16年，球團看重他的人格特質，盼帶給球隊安定感。中央社記者張新偉攝　108年12月17日

（中央社記者謝靜雯台北17日電）樂天桃猿隊首任總教練由曾豪駒接下，曾豪駒在球隊先後16年，球團看重他的人格特質，希望帶給球隊安定感，曾豪駒透露因球員間情感留下，也會將從洪一中身上學到的教練哲學延續。

樂天株式會社接手中職Lamigo桃猿隊，今天舉行記者會，確定新球隊隊名為「Rakuten Monkeys 樂天桃猿」，由原打擊教練曾豪駒接任總教練，為「樂天桃猿」元年揭開序幕。

領隊劉玠廷表示，原總教練洪一中離隊、赴富邦悍將隊任總教練，事發突然，但是第一時間就跟樂天推薦曾豪駒，曾豪駒先後在La News熊隊、Lamigo桃猿隊經歷10年球員生涯、6年教練生涯，「跟在洪一中身邊學到很多東西，也是我們總教練的唯一人選」。

劉玠廷表示，曾豪駒的個性沉穩，16年間的歷練，對球隊的球員們都很了解，「我們選擇他是著眼他的人格特質，希望可以起安定軍心的作用」；劉玠廷也提到，樂天原先希望新球季所有教練團留任，但是計畫趕不上變化，「我們提前啟動了換血計畫，新的教練團相信也會有新的作為」。

對於離開的教練團，劉玠廷表示，大家都共識超過10年，「對他們有很多的感謝，大家都還是很好的朋友，也祝福他們，至於留下來的教練團，很感謝他們在球隊慌亂交接之際，選擇留在球隊」。

曾豪駒笑說，其實到昨天才正式確定要接下桃猿隊總教練，先前傳出悍將隊開出大手筆合約挖角，他表示都是傳聞，「球隊栽培我這麼多年，最後考量還是跟球員們的情感，讓我想要留下來」。

新球季換了身分，接下來在職棒賽季碰上洪一中帶領的富邦悍將隊，曾豪駒表示，對洪一中充滿感謝，「謝謝他10多年來的照顧，我在他身邊學到很多教練哲學，洪總也跟我說，大家一起加油」。（編輯：張芷瑄）1081217

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