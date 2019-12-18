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戴維斯因傷缺陣 溜馬105比102斷湖人客場14連勝

最新更新：2019/12/18 15:42

（中央社印第安納波利斯17日綜合外電報導）美國職籃NBA印第安那溜馬今天靠著前鋒沙波尼斯勇奪全場最高26分，加上對手洛杉磯湖人大將戴維斯受傷缺陣，終場溜馬就以105比102擊敗湖人，阻斷湖人客場14連勝。

湖人「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）因傷缺賽，隊友「詹皇」詹姆斯（LeBron James）此役手感不佳20投僅8中，6次三分線出手都沒進，共拿下20分、9籃板、9助攻。

紫金軍團打完上半場本握有2分領先，但第3節開始沒多久，溜馬前鋒華倫（T.J. Warren）接連上籃得手超前比數，之後兩隊你來我往緊咬，直至末節仍持續拉鋸。

溜馬前鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）砍進26分並抓下10籃板，隊友布洛格登（Malcolm Brogdon）貢獻14分、5籃板、6助攻，尤其他在末節剩36秒時反身上籃得分，幫助溜馬以104比102超前比數，最終擊敗湖人收下4連勝。

送出關鍵一擊的布洛格登賽後表示：「這絕對是我們的一大勝利。我們真的很想示意聯盟頂尖球隊，以掙取尊敬。」

湖人今天全隊91投43中，投籃命中率47.3%；溜馬則是85投41中，命中率48.2%。

無緣客場15連勝的湖人今天輸球後，本季例行賽戰績24勝4敗，與東區聯盟龍頭密爾瓦基公鹿並列全聯盟第一；溜馬則以19勝9敗暫居東區聯盟第6。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳彥鈞）1081218

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