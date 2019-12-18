美運動網站擬砍200名寫手 矛頭指向加州勞動新法

（中央社記者林宏翰洛杉磯17日專電）號召球迷、網友投身專欄作家行列的美國運動網站 SB Nation宣稱，受限於加州明年1月生效的勞動新法，打算不再與旗下200名在加州主跑體育新聞的自由撰稿人合作。

財經媒體CNBC報導，簡稱為AB 5的第5號法案（Assembly Bill 5） 衝著當紅的「零工經濟」（gig economy）業者而來，9月在加州眾議院通過之後，已由州長紐森（Gavin Newsom）簽署。

這項法案規定，叫車平台Uber、Lyft或送餐平台DoorDash等「零工經濟」業者，必須將旗下提供服務的獨立約聘人員視為正式員工，享有健康保險、帶薪病假與最低薪資的保障。

財經媒體CNBC報導，SB Nation所屬的Vox Media媒體集團正為了配合AB 5法案而準備，數以百計的自由撰稿人將失去工作。

「這是一個悲喜交集的消息」，SB Nation執行長奈斯（John Ness）16日在網站上發文，向加州的約聘寫手致謝，同時宣布「我們將在2020年把加州的球隊部落格，從既有數百承包者手上，轉交給新的SB Nation員工團隊」。

CNBC揭露一份內部備忘錄，奈斯表示，原有的寫手可以爭取全職、兼職的正式職位，如果願意也可以繼續供稿，但需理解公司不會付稿費，所有受影響的作者有30天考慮去留。

一名可能受聘為員工的自由作者匿名向CNBC表示，SB Nation約有20多個全職或兼職的位子要徵人。

主編達拉斯獨行俠版面Mavs Moneyball的勞森（Rebecca Lawson）貼文說：「跟許多其他同事一樣，只因我住加州，今天我被告知不能在SB Nation擔任有給職，意味著我將被迫卸下主編一職。」

根據AB 5法案，自由撰稿人一年只要寫稿超過35篇，雇主就要以全職員工的待遇視之，享有完整員工福利。

SB Nation是運動迷的部落格平台起家，版面以球隊為中心做出區隔，自2005年以來建立成功的商業模式，靠廣告收入賺錢，每個寫手一星期交兩篇稿，每個月可以領取津貼。

曾任執行長的班克夫（Jim Bankoff）談到建立SB Nation的成功法則說過：「假如你可以找到這樣一群人，不只對某件事很在行、更重要對所做的事情有熱情，那你就會成功。」（編輯：高照芬）1081218