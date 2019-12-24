名古屋狼犬參加企排明星賽 劉鴻杰回台參戰

（中央社記者黃巧雯台北24日電）企業甲級排球聯賽明星賽28日將登場，效力conti隊的渡邊侑磨為首名入選洋將，而日本一級聯賽名古屋狼犬隊今年也將來台參賽，陣中的旅日球員劉鴻杰將在明星賽上陣。

企業甲級男女排球聯賽去年首度舉辦明星賽，今年明星賽則移師到台北市立大學體育館舉行，將在28日點燃戰火，今年明星賽除了傳統藍白隊對抗外，還選出12名幸運球迷，將在明星賽與男子隊伍一同參賽。

中華民國排球協會今天發布新聞稿，也列舉賽事亮點，包括來自日本的渡邊侑磨效力企業男排conti隊，成為首名入選明星賽的外籍球員。

渡邊侑磨表示，今年有試圖想將日本聯賽較快的球風帶進conti隊，在與隊友相處的過程中，也頻繁進行溝通與球技交流，盼能為conti隊建功。

企業明星賽今年還邀請渡邊侑磨的日本母隊、日本一級聯賽名古屋狼犬隊，來台與企排上半季男子組例行賽第一的台電公司較勁。

得知母隊將來台參加明星賽，渡邊侑磨笑說：「希望台電男排能贏我的母隊，我非常期待。」

排球「電眼雙帥」之一劉鴻杰今年加入名古屋狼犬隊，一圓旅日的夢想，屆時也將代表名古屋狼犬隊回台參賽，披上名古屋狼犬隊戰袍與台電男排進行一場5局制球賽，為明星賽增添可看性。（編輯：張雅淨）1081224