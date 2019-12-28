名古屋狼犬企排明星賽擊敗台電 劉鴻杰賽前失眠

台灣旅日排球好手劉鴻杰（左）今年加入日本一級聯賽名古屋狼犬隊，近期隨隊回台參加企業排球明星賽，28日助隊以3比1戰勝台電。中央社記者黃巧雯攝 108年12月28日

（中央社記者黃巧雯台北28日電）排球「電眼雙帥」之一劉鴻杰今年加入日本一級聯賽名古屋狼犬隊，這次隨隊回台參加企業排球明星賽，最終以3比1戰勝台電，他透露，出發前一天曾失眠，坦言有壓力。

企業甲級男女排球聯賽連2年舉辦明星賽，今天在台北市立大學體育館點燃戰火，壓軸由上半季男子組例行賽第一的台電出戰受邀來台名古屋狼犬隊，而比賽亮點之一為旅日好手劉鴻杰披著名古屋狼犬隊戰袍出賽，最終率隊以25比22、25比12、21比25、25比21獲勝。

劉鴻杰第一時間得知要回台灣參加明星賽時，並沒有特別感覺，但在出發前一天卻完全睡不著，他解釋，主要是因為還沒有想過這麼快就要回台灣。

劉鴻杰這趟回台也背負著壓力，他表示，外界可能會以放大鏡檢視他旅日後的表現。

面對台電陣中也有不少認識的球員，劉鴻杰強調：「在場上就當作敵人在看，不會想說手下留情。」

台電球員也在比賽過程中與劉鴻杰交談，不過劉鴻杰並沒有回應，選擇專注在場上，他認為，在場上就要做好該做的事情，才是尊重這場比賽。

談到旅日收穫，劉鴻杰認為，有助自己穩定度提升，他也感謝教練相信他，並提到剛到日本時很孤單，加上一開始不順利，受傷陷入低潮，而教練除了關心他，也給予上場機會。

「我覺得教練既然這麼相信我，我為什麼不相信自己。」劉鴻杰也用好表現回應教練，日前剛拿下單場最有價值球員（MVP）。

2020年東京奧運亞太區資格賽明年1月7日將在中國廣東省江門市開打，8隊中唯有冠軍隊，才能拿下奧運門票，中華男排與伊朗、中國及哈薩克同組，首戰將迎戰伊朗，中華隊名單預計今年12月30日或31日出爐。

劉鴻杰認為，若是一直去想唯一的一張奧運門票，會給自己帶來更多壓力，就針對對手做分析，「我相信我們實力可以做到，不管輸或贏，我覺得他們要贏我們也不容易，我們還是有機會、不要放棄」。

另外，名古屋狼犬隊這次率隊來台參加明星賽，中華民國排球協會秘書長鄭松益透露，未來名古屋狼犬隊有意分成一、二隊，一隊留在日本聯賽比賽，二隊則來台灣參加企業排球聯賽，希望3年內有機會成行。（編輯：張芷瑄）1081228