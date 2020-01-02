雪車拳擊雙棲 楊柏威冬季青年奧運拚前十

就讀屏東內埔農工的楊柏威（右3）過去為田徑選手，高中開始專注於拳擊和雪車運動，這次將參加2020年洛桑冬季青年奧運，他2日期許能拚進前10名。中央社記者黃巧雯攝 109年1月2日

（中央社記者黃巧雯台北2日電）就讀屏東內埔農工的楊柏威，過去為田徑選手，高中開始專注於拳擊和雪車運動，這次將參加2020年洛桑冬季青年奧運，他今天表示，目標拚前10名。

教育部體育署今天舉行2020年第3屆洛桑冬季青年奧林匹克運動會代表團授旗典禮，比賽將於1月9日至22日舉行，中華隊這次共有14名選手參加冰球、雪車、滑冰、雪橇、滑雪等項目，楊柏威也是其中的一員。

楊柏威來自於屏東，為排灣族人，從小練習田徑，像是5項混合運動與跳遠等運動，國中時在老師邀請下參加選拔，才接觸到雪車運動，而「速度感」後來也成為他熱愛雪車運動的原因之一。

來到內埔農工後，除了雪車外，楊柏威也開始練習拳擊，談到最喜愛哪項運動，楊柏威毫不猶豫選擇雪車，他解釋：「因為不會痛，拳擊會被打、會痛。」

不過，有了拳擊的經驗，楊柏威認為，也有助於他在雪車運動協調性、核心、體能與爆發力等方面發揮。

由於台灣氣候以及自然條件的限制，楊柏威主要趁著到國外移地訓練時練習技術，在台灣時則以加強體能、肌力為主，他透露，過去一年內，至少有半年時間在國外練習。

楊柏威這次參加洛桑冬季青年奧運，期許能拚進前10名，同時也將瞄準2022年北京冬季奧運。（編輯：葉俐緯）1090102