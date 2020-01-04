黃佳瑋改站三壘穩軍心 合庫爆米花延長賽搶勝

（中央社記者謝靜雯台北4日電）第4屆爆米花棒球聯盟季後賽，合作金庫今天與安永鮮物交手，合庫最強工具人黃佳瑋從捕手改站三壘帶領球隊，合庫連2天打PK戰，吳昇峰後援穩守，陳智輝再見安以6比5拿勝。

爆米花棒球聯盟4強季後賽昨天開打，合作金庫今天與安永鮮物在天母棒球場交手，合作金庫比賽前半段投手、守備狀況多，先發投手高耀佐僅投13球失掉1分、1局沒有投完就退場。

唐嘉駿接手中繼也有狀況，2局換上許凱翔，4局再出現危機，單局換了2個投手，王政浩、吳昇峰依序登板，吳昇峰展現王牌身手，化解可能大量失分危機，後援7局穩守。

今天比賽4局打完，合作金庫0比5落後，合庫爆米花賽事打線狀況調整不佳，今天前5局僅敲出1支安打，6局靠著黃佳瑋、吳松勳接連安打先拿1分，陳孝允、陳智輝接連敲安，單局追回3分。

合庫7局再起攻勢，靠著接連安打、失誤、高飛犧牲打，追回2分、5比5扳平比數，兩隊9局打完僵持不下，延長賽突破僵局PK制第10局，安永鮮物上半局沒有得分，合庫下半局靠著失誤、陳智輝再見安打拿下關鍵勝利。安永鮮物吞下2敗，此屆爆米花賽事最終排名為第4名。

合庫總教練許順益表示，這是一場戲劇性的球賽，業餘好手到合庫來，希望他們展現該有的球技，現階段看來，外界的看好度和表現還有一點落差。

許順益點名，今天延長賽10局上半蘇偉銓關鍵守備，以及王牌投手吳昇峰後援7局好投，都是合庫可以拿下勝利的關鍵。

合庫今天比賽前半段投手、守備狀況多，教練團大動作的換人，許順益表示，表現不好、不專注的人都換下場，讓更多人有機會；黃佳瑋是合庫的主戰捕手，今天先發蹲捕，後來也移防三壘。

許順益說，「黃佳瑋是我的活棋」，也提到他有能力帶領年輕人，好的選手是要比腦袋，比賽不是力量輸贏，是技巧輸贏。

被戲稱「最強工具人」的黃佳瑋透露，高中是三壘底，但進到合庫後是第一次站在三壘位置，「生涯應該只有投手丘沒有守過，今天再站上三壘，也算是圓夢」。（編輯：張芷瑄）1090104