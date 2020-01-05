黃佳瑋選關鍵保送 爆米花季後賽合庫勝台電

（中央社記者楊啟芳台北5日電）爆米花棒球聯盟季後賽今天在天母棒球場舉行，上演業餘傳統大戰，合作金庫靠著黃佳瑋在滿壘時選到關鍵保送，擠回超前分，以5比4擊退台電，合庫得以繼續挑戰冠軍。

合庫3局上靠著楊先賢的安打，以及失誤、滾地球先馳得點，不過下個半局台電也利用觸身球、推進及暴投扳平；4局上合庫再攻下1分，但7局下台電的陳彥穎敲出關鍵三壘安打，帶有2分打點，廖俊凱再補上1打點安打，反倒取得4比2領先。

8局上合庫的陳毅宏、鄭嘉明敲安打後，三壘手陳偉志發生關鍵失誤，攻下1分，柯景瀚敲安打形成滿壘，馬文修再選到保送擠回追平分；9局上合庫連續選到3個保送，最後黃佳瑋也獲得保送，擠回致勝分，終場合庫以5比4擊退台電。

爆米花聯盟季後賽採雙敗淘汰制，之前安永鮮物已經被淘汰，合庫今天險勝台電後，也將台電淘汰，台電最終名次為第3名。明天合庫將交手台北興富發，由於現在台北興富發還未吞敗，若奪勝就收下冠軍，合庫則是要連贏2場，才有辦法奪冠。

合庫總教練許順益賽後表示，「這場是很好的球賽，這種張力很難得，兩支傳統球隊對戰，選手壓力很大，投手想投準也投不準，希望年輕球員能藉此提升，隊上老的選手也都在傳承。」

許順益指出，此戰能贏球運氣不錯，因為在數據上稍遜於對手台電，但有把握住對方失誤的機會，不過用了6名投手，明天戰力吃緊，「就盡量打，多刺激年輕人，給年輕人機會，再多打2場好球，我認為是五五波，有信心，也很期待。」

此戰選到關鍵保送的黃佳瑋也是隊上資深選手，他認為，近期業餘整體實力提升，很多亞錦賽國手都會帶領學弟，對於這次爆米花賽事，他說：「想送給32號（許順益）最後的禮物，因為他也快退休了。」（編輯：管中維）1090105