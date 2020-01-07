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桃猿開訓劉玠廷盼往前看 春訓預計增建室內場地

最新更新：2020/01/07 11:31

（中央社記者楊啟芳嘉義7日電）中華職棒樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場開訓，領隊劉玠廷說，輝煌戰績已經過去，希望球員往前看，有人能挺身而出；球隊共同總經理川田喜則表示，希望春訓基地能增建室內場地。

日本樂天企業從今年開始接手經營球隊，今天開訓也是首次球隊全體穿上新球衣亮相。領隊劉玠廷對球員談話時表示，「過去幾年輝煌戰績都已經過去了，Lamigo已經結束，現在要專心往前看」。

劉玠廷提到，之前主力球員林智勝、王柏融離隊後，球隊總是會有人挺身而出，「我們團隊凝聚力很強，學長、學弟互相提攜，我相信今年一定會有人挺身而出，這是桃猿隊的傳統，機會是留給準備好的人，期待寫下新的故事」。

桃猿隊共同總經理川田喜則今天也有出席開訓，他表示，2020年球季會全力支援球隊，為了好成績一起努力。

川田喜則首次來到嘉義縣棒球場，對於之後有無改建春訓基地計畫，他說：「我的工作是協助球團運作，如果大家有反映問題，會整理要解決的問題。」他指出，因為這邊沒有室內練習場，希望未來跟大家一起討論後能安排。

桃猿隊將於2月7日赴石垣島與日職千葉羅德隊打交流賽，目前陣容已大致出爐，不過去年東北樂天隊到台灣打交流賽，今年並不會延續。劉玠廷說明，因為桃園、天母球場都有翻修計畫，在場地上會有困難，「但未來機會將愈來愈多，今年秋訓也會有交流」。（編輯：張芷瑄）1090107

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