桃猿開訓曾豪駒扛責稱球衣重 安排黃子鵬轉先發

（中央社記者楊啟芳嘉義7日電）中職樂天桃猿隊今天開訓，新科總教練曾豪駒坦言壓力大，新球季除了洋投和王溢正，還安排翁瑋均、黃子鵬、張喜凱競爭5號先發，「雖然新球衣很重，但也是一種責任，會帶領大家往前衝」。

對於新球季先發投手安排，曾豪駒指出，除了3名洋投、王溢正，第5號先發人選有翁瑋均、去年中繼王黃子鵬、新人側投張喜凱。曾豪駒說：「但要看他們準備狀況，還沒有確定，先依照目前規劃下去做。」

由於黃子鵬過往2年都是擔任牛棚投手，曾豪駒表示，「這部分改變會不會影響到他的調整，還要跟他細談過，洪聖欽也是人選，都有設定好幾個，要看整個春訓下來的調整狀況」。

曾豪駒指出，新球季安排還是會以去年最好的陣容為主，但會多增加一點球員輪替，「會這樣講是希望團隊競爭力能夠提升，而不是只有先發9人，去年比較有這種狀況，後半段體力調節就沒有很充足，希望二軍選手可以提升上來」。

曾豪駒期盼18歲的年輕選手們先把身體素質提升，他說明：「過往年輕選手進來就一直比賽，但缺乏建構式訓練，心理和身體無法負荷時，無法成長，不要只是進來3年、5年就結束了。」

曾豪駒指出，會請二軍教練安排菜單，從身體強度、訓練量、觀念養成一步一步做好，再評估年輕球員能否上一軍。

披上新球衣、以新身分開訓，曾豪駒坦言壓力比較大，「這件球衣滿重的，但也是一種責任，未來要帶領大家一起往前衝。」對於4連霸的目標，他表示，「每一年都是重新開始，這東西可遇不可求，不如先把每個訓練、比賽都做好，才有後面的4連霸。」（編輯：張芷瑄）1090107