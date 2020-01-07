林立考量身體狀況簽複數年約 學會與傷勢做朋友

（中央社記者楊啟芳嘉義7日電）中華職棒樂天桃猿隊今天開訓，公布第一波談約結果，獲得3年複數合約的林立表示，由於身上有舊傷，考量自身狀況選擇複數年，不過他也說，會跟傷勢當朋友、好好愛惜自己。

林立與球團簽下3年複數約，今年月薪從14.5萬元升至29萬元，接下來2年月薪分別為35萬元及40萬元。

林立表示，合約部分都是交給經紀人處理，但也有先跟他談過方向要怎麼走，一開始就是以複數年合約為目標，「總教練有跟我說過往單年去談，還年輕調整幅度會比較大，但我自己身上有傷，保守一點的話複數年會比較好一點」。

林立指出，手跟腳都有很久的舊傷，已經維持10年之久，他笑說：「傷是我的朋友，從以前就跟著我，所以要好好愛惜，是身體的一部分，希望可以乖乖的，不要一直出來耍脾氣，我能做的就是加強那個部分。」

去年球季以打擊率3成89拿下打擊王，不過林立表示，新球季沒有設下打擊王的目標，「這東西設太早壓力會滿大的，順其自然，該做的東西做好，降低揮空率、三振率，確實擊球還是最大目標」。

除了林立，陳俊秀獲2年複數約，今年月薪72萬，2021年月薪達到80萬，今年在球隊僅次於林泓育75萬，位居第2高薪，明年則會與林泓育並列第一。對此他說：「感謝球團肯定，雖然壓力會更大，但重點還是要放在團隊，幫助更多隊友。」

新球季即將到來，陳俊秀表示，投手愈來愈強，所以每年都要拿不一樣的東西出來，「當球員就是把每一年都做好，教練給的任務想辦法達成，心思放在球場上。」至於手肘的骨刺雖然還在，不過他說已經知道怎麼調整，減輕不舒服。（編輯：張芷瑄）1090107