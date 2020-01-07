謝淑薇出師不利 布里斯本網賽首輪出局

（中央社記者龍柏安台北7日電）新賽季的第1場比賽，台灣網球一姐謝淑薇沒能旗開得勝，她在澳洲布里斯本女網賽女單首輪，以4比6、1比6不敵世界排名26的愛沙尼亞網球名將孔塔薇特，首輪止步。

世界單打排名33的謝淑薇，去年打出風光的一個賽季，她和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）不僅聯手拿下溫布頓網球錦標賽女雙冠軍，在WTA年終總決賽也名列女雙亞軍，不過距她上季最後一場女單賽事、中國網球公開賽迄今已逾3個月。

或許是還在調整，也還沒找回單打節奏與場上感覺，謝淑薇今天在布里斯本網賽女單首輪面對孔塔薇特（Anett Kontaveit），首盤她在3比2領先時沒能一鼓作氣擴大領先差距，反遭對手2度遭破發、連丟3局，也讓對手以5比3握有「聽牌」優勢。

第9局謝淑薇成功破發，追成4比5微幅落後，無奈接下來沒能保住發球局、將戰線延長，反讓對手破發得逞，以4比6丟掉首盤。

次盤雙方開局打成1比1平手，第3局謝淑薇浪費了4個破發點，沒能攻破對手防線取得超前，這也成了輸贏分水嶺，謝淑薇一口氣連丟5局，最後以1比6棄守、提前出局。

女單首輪出局，不過謝淑薇與老搭檔史翠可娃預計明天將再次合體出戰女雙，兩人首役將面對澳洲組合韓天遇（Priscilla Hon）與桑德斯（Storm Sanders）。（編輯：謝雅竹）1090107