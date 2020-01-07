馬國羽球大師賽 王齊麟李洋男雙開紅盤

（中央社記者黃巧雯台北7日電）台灣男雙王齊麟與李洋今天在馬來西亞羽球大師賽的新球季首戰，僅花27分鐘，以21比13、21比17橫掃俄羅斯組合，挺進16強。

BWF世界巡迴賽超級500系列馬來西亞羽球大師賽今天在吉隆坡先展開資格賽和雙打賽事，台灣羽球一姐、一哥周天成以及「羽球王子」王子維明天將輪番上陣。

世界排名第7的王齊麟與李洋去年搭檔，打下4座冠軍，年終賽更一舉闖進4強，最終以並列銅牌作收，追平男雙在年終賽最佳成績。

王齊麟與李洋這次首戰對手為俄羅斯組合索松諾夫（Ivan Sozonov）與伊凡諾夫（Vladimir Ivanov），去年3度對決，「麟洋配」仍維持不敗之身。

王齊麟與李洋今天開賽即以7比1攻勢下馬威，並一路領先，以21比13先下一城。

「麟洋配」次局乘勝追擊，帶著11比6領先進入技術暫停，雖然一度被追到一分差，但關鍵時刻穩住陣腳、連拿5分，以21比17獲勝，與男雙廖敏竣與蘇敬恒、女雙許雅晴與胡綾芳一同闖進16強。

另一組男雙盧敬堯與楊博涵出師不利，首輪以18比21、17比21不敵南韓組合李龍大與金基正，無緣晉級。

稍早的資格賽，3組台將僅林家佑與楊明哲搶下男雙會內賽門票，「小小白」白馭珀、混雙楊博軒與胡綾芳都遭到淘汰。（編輯：吳協昌）1090107