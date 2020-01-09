兄弟簽下羅傑斯萊福力 新球季找齊4名洋將

（中央社記者楊啟芳台北9日電）中華職棒中信兄弟今天宣布，與洋投萊福力續約，簽下右投羅傑斯，與4名洋投皆已完成簽約，為新球季第一支找齊洋將的球隊，會於過年後抵台報到，隨球隊一起展開春訓。

兄弟今天宣布簽下新洋投羅傑斯（Esmil Rogers），為多明尼加籍球員，今年34歲，身高192公分，體重95公斤，右投右打，曾在2013年效力美職藍鳥隊時，與兄弟二軍投手教練王建民同隊過。

羅傑斯2009至2015年於大聯盟出賽210場，其中43場為先發，454局送出386次三振，拿下19勝22敗，防禦率5.59，每局被上壘率1.57。羅傑斯在美職期間主要球種為直球，最快球速約在153公里，變化球種則有滑球、曲球、伸卡球等。

羅傑斯於2015至2016年在韓國職棒韓火鷹隊發展，2018年則是效力韓職耐克森英雄隊，總計3年出賽29場皆為先發，196.1局投球中，送出149次三振，拿下13勝9敗，防禦率3.58，每局被上壘率1.23。

除了羅傑斯，兄弟也確定找萊福力（Mitch Lively）回鍋，萊福力前2年都效力兄弟，總計出賽59場包含47場先發，拿下17勝19敗，防禦率3.62。

加上日前兄弟已宣布簽下的米蘭達（Ariel Miranda）、德保拉（Jose De Paula），兄弟成為新球季首支找齊4名洋將的球隊，預計德保拉會定位在牛棚，其他3名洋投則為先發。（編輯：張雅淨）1090109