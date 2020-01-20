跑鋒莫斯特爾特4度達陣 49人闖進超級盃對決酋長

（中央社聖克拉拉郡19日綜合外電報導）職業美式足球聯盟NFL舊金山49人，靠莫斯特爾特4度跑陣達陣，終場以37比20擊敗綠灣包裝工，拿下國家聯會（NFC）冠軍，將在超級盃對決美國聯會（AFC）冠軍堪薩斯酋長。

49人在跑鋒莫斯特爾特（Raheem Mostert）帶領下擊敗包裝工，他今天有突破性的演出，全場持球29次，跑出220碼，4次跑陣達陣。

莫斯特爾特此役技驚四座，一舉打破四分衛卡珀尼克（Colin Kaepernick）保持的49人隊史季後賽單場最高跑陣碼數紀錄。

莫斯特爾特如此優異的跑陣表現，讓49人四分衛葛羅波洛（Jimmy Garoppolo）全場只需傳球8次，其中6次成功，一共傳出77碼。

49人外接員山繆（Deebo Samuel）有2次接球成功，推進46碼。邊鋒奇透（George Kittle）有1次接球成功，推進19碼；外接員包恩（Kendrick Bourne）有1次成功接球，推進6碼。莫斯特爾特有2次接球成功，推進6碼。

49人的防守幾乎掌控了整場比賽，他們讓包裝工在上半場的比賽1分未得，更成功抄截包裝工四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）2次傳球，並迫使他掉球3次，其中一次是在開賽之初。

羅傑斯全場傳球39次成功31次，傳出326碼，有2次傳球達陣，其中一次是傳給跑鋒瓊斯（Aaron Jones）達陣，另一次則是傳給邊鋒斯特恩伯格（Jace Sternberger）。瓊斯也有一次跑陣達陣，他全場跑出56碼。

但包裝工對莫斯特爾特始終無解，讓他在上半場3度跑陣達陣，並在第3節衝刺22碼成功達陣，一度49人以34比7大幅領先包裝工，幾乎已經要收下勝利。

這是49人在2012年球季後，首度有機會爭奪超級盃冠軍，當年卡珀尼克率領49人對抗巴爾的摩烏鴉，但以31比34敗下陣來。

49人上一次拿下超級盃冠軍，是在1994年球季，當時是由楊恩（Steve Young）和萊斯（Jerry Rice）領銜進攻。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1090120