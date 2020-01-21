臉部平權國道馬拉松3月登場 陳建州力挺

臉部平權運動台北國道馬拉松3月8日將登場，活動大使「黑人」陳建州（右）及藝人李懿（左）21日出席記者會，力邀民眾跑上國道、一起支持臉部平權。中央社記者黃巧雯攝 109年1月21日

（中央社記者黃巧雯台北21日電）臉部平權運動台北國道馬拉松3月8日將登場，報名進入倒數，擔任活動大使的藝人陳建州及李懿今天力邀民眾跑上國道、支持臉部平權，而李懿今年將首度參賽，挑戰3K賽事。

臉部平權運動台北國道馬拉松由中華民國路跑協會主辦，並三度邀請陽光基金會擔任公益協辦單位，今年首開3K賽事，今天舉行記者會，邀請陳建州、李懿等人出席。

黑人陳建州在會中分享國中體重過重，遭到歧視經驗，也因此更能用同理心看待他人，他認為，臉部平權需要大家努力，傷友燒傷後進入社會，常遭受異樣眼光，希望社會給予更多掌聲和機會，「透過國道馬拉松，讓大家知道我們是一樣的。」

連3年出席響應的李懿，今年首度參賽先挑戰3K賽事，她希望「明、後年有機會跑到10K、21K」，也呼籲民眾參加國道馬拉松，一起在國道上看淡水日出。

在八仙塵燃意外中，截去四肢的黃博煒，傷後不斷挑戰自我，登上合歡山、完成學業、出書等。黃博煒指出，傷後復原期間，常聽到很多人說，「你沒有手腳，應該不能做這件事情，我覺得為什麼大家有這樣的框架，我去年也挑戰一個人獨立生活，現在也持續改善我的居家。」

黃博煒勇於打破框架，並分享自己對生命的堅持，他透露，每當失敗時，「我就告訴自己，我是不是努力不夠，還是因為還沒找到適合自己方法。」

另一名9歲時因意外造成全身71%燒傷的吳承怡，分享去年初體驗國道馬感受，並力邀全民一起為臉部平權而跑。她透露，去年跑國道馬時，把台北101、松山機場當作過程的目標，最終目標是要跑完21K，而她認為，馬拉松將帶給每一名跑者人生的體悟。（編輯：張雅淨）1090121