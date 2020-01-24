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79歲老將謝敏男 入選日本職業高球名人堂

最新更新：2020/01/24 13:39
79歲台灣高爾夫球老將謝敏男獲選進入日本職業高爾夫球名人堂。（中央社檔案照片）
79歲台灣高爾夫球老將謝敏男獲選進入日本職業高爾夫球名人堂。（中央社檔案照片）

（中央社東京24日綜合外電報導）曾在日本職業高爾夫錦標賽等賽事拿下優異成績的79歲台灣老將謝敏男，獲選進入日本職業高爾夫球名人堂。他說，希望藉由高爾夫球有助雙方交流。

日本報知體育報導，日本職業高爾夫球名人堂昨天公布第8屆將接受表揚進入名人堂的4位選手，其中在1972年以前在球壇表現活躍、留有功績的「傳奇部門」，選出謝敏男及在1935年美國公開賽創下日本紀錄的日本已故選手中村兼吉。

曾任台灣長春職業高爾夫協會理事長的謝敏男說，沒有想過自己能進入日本職業高爾夫球名人堂，只能說很高興。

謝敏男說，過去離開台灣前往日本尋求發揮場域，主因是台灣高爾夫球是被日本所培育；他不會忘記對大家的感謝之情，也深感希望藉由高爾夫球有助日台兩國的高爾夫球交流。

另外，從1973年開始實施巡迴賽後，留下輝煌戰績的45歲以上「選手部門」，女子方面選出現年75歲的岡田美智子，她曾以50歲312天年紀創下巡迴賽奪冠的最年長紀錄。

男子方面則選出現年70歲的海老原清治，他曾在2002年歐洲長春巡迴賽拿下獎金王。

另外，日本21歲年輕女將、去年8月以日本女子選手睽違42年再度在LPGA大賽奪冠的「微笑灰姑娘」澀野日向子，獲得「特別賞」。表揚儀式訂於3月19日在日本橫濱舉行。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1090124

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